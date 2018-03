Filmes sobre moda ganham festival em São Paulo

A produção de filmes fashion nunca esteve tão vigorosa. Além de terem se tornado item crucial nos editorias de moda, adquirem status de arte e ganham cada vez mais espaço no concorrido circuito do cinema. O gênero anda tão em voga que já conta com mostras exclusivas nos maiores festivais internacionais e conquista espaço até mesmo ao lado dos filmes "comuns". Haja vista "The Miu Miu Women''s Tales", série que a Prada produziu e que contou com sessões no Festival de Veneza, em setembro; a carreira internacional de "September Issue", documentário que revela os bastidores da Vogue America e sua lendária editora Anna Wintour; a série "Lady Dior", estrelada por Marion Cotillard, que a grife exibe em seu site, e até mesmo o curta brasileiro "Polaroid Circus", que concorreu nos festivais de Paulínia e Gramado, onde levou o prêmio de melhor fotografia.

Uma amostra representativa desta atual produção brasileira e internacional poderá ser vista nesta semana no São Paulo Fashion Film Festival, o primeiro grande festival do Brasil dedicado aos filmes de moda. O SPFFF ocorre nesta terça-feira e quarta-feira na Cinemateca Brasileira e traz, além da mostra de filmes - selecionados entre dezenas de inscritos de diversos países, formatos, estilos - workshops e palestras com profissionais, shows, um set de filmagem completamente equipado e um prêmio - uma câmera Epic-M Monochrome da RED, que será entregue na quinta à noite pela top Isabelli Fontana.

Mas, afinal, o que é exatamente um filme fashion? A definição é tão difícil quanto a catalogação de quantas vertentes de filmes de moda existem. "Esta é uma área que está ainda se afirmando e em que são possíveis muitas experimentações, não há definição precisa. Blade Runner do Ridley Scott é um filme fashion, por exemplo. Mas certo é que é todo aquele que tem a estética, a moda, a roupa, um perfume, um estilo, em primeiro plano", explica o fotógrafo e diretor Jacques Dequeker que, ao lado do diretor e ator Marcos Mello, criou o SPFFF.

"A ideia de fazer um evento assim no Brasil surgiu há dois anos, quando começamos a frequentar os festivais do gênero no exterior, como o de La Jolla, na Califórnia. Percebemos que havia este potencial a ser explorado aqui", contam os realizadores, que assinam, aliás, a direção de "Polaroid Circus", integrante do SPFFF. "Com este curta, unimos cinema e moda ao contar a história de uma garota que vive a rotina solitária de modelo em Paris. Sentimos também, ao exibi-lo nos festivais, que ainda há preconceito. Mas é questão de tempo para que isso mude", comenta Mello.

Para falar dos novos modos de produção, o SPFFF vai contar com a participação de profissionais que irão ministrar workshops. A lista inclui o maquiador Fernando Torquatto, o diretor de moda da revista Vogue, Giovanni Frasson, o compositor de trilhas sonoras para filmes Alexandre Guerra, e a preparadora de elenco Fátima Toledo. "Ainda há muito o que se aprender. Tudo muda quando se acrescenta o movimento a um ensaio, da maquiagem à luz, da dramaturgia à trilha sonora, que passam a existir. O formato, que pode ser visto tanto na TV, no cinema, na internet, é um híbrido. E por isso é tão instigante. Não há limites", comenta a dupla de diretores do SPFFF.

Mirando na formação de público, que virá mais maciçamente com a segunda edição do festival em 2013, uma vez que esta primeira edição está mais direcionada para profissionais, a dupla fez questão de trazer filmes como "Loom", longa inédito de Tony e Ridley Scott; "Girls on Film", da prestigiada dupla de fotógrafos Inez&Vinoodh; "Beijing Love", de John Paul Pietrus; "Looking for The Sun", de Marcus Ohlsson; "Ballistic", de Taki Bibelas; entre outros. Como já é tendência, todos os citados podem ser assistidos online via YouTube. No site do SPFFF (www.spfff.com.br) também é possível assistir a vários filmetes produzidos especialmente para o evento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

SÃO PAULO FASHION FILM FESTIVAL

Cinemateca (Largo Sen. Raul Cardoso, 207). Tel. (011) 3512-6111. Informações: www.spfff.com.br