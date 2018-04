Filmes sobre Iraque lançam sombra sobre Festival de Veneza

Dois filmes sobre a guerra do Iraque e seu impacto sobre os americanos nos Estados Unidos estão entre os 22 trabalhos da competição oficial do Festival de Veneza deste ano, conferindo peso político a um evento repleto de produções de Hollywood. In the Valley of Elah, de Paul Haggis, com Tommy Lee Jones, Charlize Theron e Susan Sarandon, é o filme ansiosamente aguardado baseado no assassinato verídico de um jovem soldado americano que retornou do Iraque. O filme vai competir com Redacted, de Brian de Palma, a história de uma unidade do Exército americano que persegue uma família iraquiana. O filme também analisa a cobertura do conflito pela mídia. Outros filmes a tratar de questões candentes em Veneza serão Michael Clayton, com George Clooney no papel de um agente que faz trabalhos sujos para uma grande empresa, o italiano Il Dolce e L'Amaro, sobre a Máfia, e o egípcio Heya Fawda, que destaca a brutalidade policial. O festival anual realizado na avenida de beira-mar Lido, que começará na quarta-feira, 29, e terminará em 8 de setembro, é uma vitrine importante do cinema de arte mundial e um dos primeiros eventos precursores do Oscar, que acontece em fevereiro. Em 2005, O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee, recebeu o Leão de Ouro de melhor filme em Veneza e acabou obtendo oito indicações ao Oscar. Cinema em inglês Seis dos filmes da competição principal são produções americanas e quatro são britânicas, conferindo um destaque incomum ao cinema falado em inglês, este ano. Lee Marshall, crítico de cinema da revista Screen International, disse que "este festival será ótimo para o lado mais independente do cinema anglo-saxão, mas há ausências importantes do resto do mundo". Para ele, a América do Sul, o sul da África e partes da Ásia estão subrepresentados na competição principal de Veneza e também nas seções especiais. As outras produções americanas principais que estarão na competição principal são The Darjeeling Limited, com Owen Wilson e Bill Murray, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, com Brad Pitt, e "I''m Not There", em que Cate Blanchett faz o papel do cantor e compositor Bob Dylan. Os quatro filmes britânicos incluem Atonement, que vai abrir o festival e é baseado no aclamado romance Reparação, de Ian McEwan, sendo estrelado por Keira Knightley, e Sleuth, de Kenneth Branagh, um remake do thriller de 1972 baseado num roteiro do Prêmio Nobel Harold Pinter. Ang Lee estará de volta com um thriller de espionagem da 2.ª Guerra Mundial falado em chinês, Lust, Caution. Alguns dos grandes nomes fora da competição em Veneza este ano incluem Woody Allen, Colin Farrell, Richard Gere e Scarlett Johansson. O diretor americano Tim Burton será homenageado com um prêmio pelo conjunto de sua obra.