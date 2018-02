Filmes sobre a guerra do Iraque estão entre favoritos em Veneza Dois filmes muito diferentes sobre a guerra do Iraque estão entre os favoritos do Festival de Cinema de Veneza este ano, que já passou da metade, e um número incomum de atores principais já ganhou destaque. Em termos de puro impacto, "Redacted", de Brian de Palma, é o líder inconteste, chocando o público com a reconstrução impiedosa do estupro verídico de uma iraquiana de 14 anos e o assassinato dela e de toda sua família por soldados americanos. Para os interessados em uma visão mais nuançada do conflito, que virou tema do momento em Hollywood, ganha destaque "In the Valley of Elah", de Paul Haggis, além da atuação principal de Tommy Lee Jones. Paolo Mereghetti, crítico do jornal italiano Corriere della Sera, considerou "Redacted" o melhor filme de Veneza até agora, descrevendo-o como "soco no estômago". Mas nem todos concordaram com ele. Jay Weissberg, do jornal especializado americano Variety, disse que De Palma "dá uma marretada na cabeça do espectador". "Meu receio com filmes como esse é que as pessoas os elogiem por seu tema, e não pelo filme propriamente dito", explicou. Ele e Maria Giulia Minetti, que cobre o festival para o jornal italiano La Stampa, preferiram o filme de Haggis. "Acho que até agora o favorito é ''In the Valley of Elah'', mais que ''Redacted'', porque combina a alta qualidade de direção, a mensagem sobre a guerra do Iraque e uma história de suspense que o público vai curtir", disse ela. A performance de Jones como veterano do Vietnã cujo filho é assassinado por outros soldados depois de retornar do Iraque já está sendo vista como merecedora de Oscar. ATUAÇÕES MASCULINAS FORTES Críticos disseram que muito vai depender de se o júri, presidido pelo diretor chinês Zhang Yimou, vai premiar um filme político. A competição inclui filmes sobre o Iraque, trabalhadores migrantes na Grã-Bretanha, corrupção nos EUA, a Máfia italiana e a brutalidade policial no Egito. Em termos do Leão de Ouro de melhor filme, os críticos também vêem como possibilidades "Michael Clayton", com George Clooney, e o drama francês "Les Amours d''Astree et de Celadon", ambientado no tempo dos druidas. "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford", com Brad Pitt, obteve resenhas positivas, assim como "La Graine et le Mulet", de Abdellatif Kechiche, sobre uma família árabe que vive no sul da França. Ao lado de Tommy Lee Jones, compete pelo Leão de Prata de melhor ator Casey Affleck, de "The Assassination of Jesse James." Jude Law e Michael Caine" foram aplaudidos por "Sleuth", o remake dirigido por Kenneth Branagh de "Jogo Mortal", de 1972. Tony Leung causou impressão forte em "Lust, Caution", de Ang Lee. Até agora, quando metade dos 22 filmes da competição já estrearam, a favorita para melhor atriz está sendo vista como a britânica Kierston Wareing, pelo papel de mãe solteira ambiciosa que recruta trabalhadores migrantes em "It''s a Free World", de Ken Loach. Keira Knightley também foi aplaudida por "Atonement", adaptação do romance "Reparação", de Ian McEwan, dirigida por Joe Wright.