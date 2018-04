Filmes franceses estreiam hoje nos cinemas Estreia hoje nos cinemas "Paris", uma comédia de Cédric Klapisch com Juliette Binoche e Romain Duris. A trama reúne histórias cotidianas de vários personagens na capital francesa. O dançarino Pierre (Duris) precisa de um transplante de coração para continuar a viver. Enquanto ele espera pelo doador, a história de outros moradores de Paris se desenrolam, todas com alguma relação com ele ou sua irmã (Juliette). O diretor celebra a mistura de culturas e modos de vida (que é Paris hoje), mas seu retrato é generalista. O filme passa voando por diversas (boas e más) histórias.