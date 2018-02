FILMES, EXPO E SHOWS EM UM ANO DE FESTAS Parte dos eventos da reinauguração do Estádio Mané Garrinha durante a abertura da Copa das Confederações, em junho, em Brasília, o projeto Renato Russo Sinfônico vai reler a obra do compositor com a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília junto a convidados - o cast está sendo montado. À frente da Legião Urbana Produções, Giuliano Manfredini, filho do compositor, organiza uma exposição reunindo sua memorabilia. No cinema, os longas Somos Tão Jovens e Faroeste Caboclo trarão diferentes recortes ficcionais - o 1º centra-se na adolescência de Renato; o 2º roteiriza uma de suas canções.