FILMES E POLÍTICA SÃO TEMA DE CICLO O Museu da Imagem e do Som recebe de hoje a 9 de abril a programação do primeiro Ciclo de Cinema e Política - Razões de Estado e Qualidade da Democracia. Iniciativa do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas da USP (NUPPs) e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, o evento tem como mote a utilização do cinema para discutir temas atuais, como a corrupção, a censura e o controle da sociedade pelos governos. Após a exibição dos filmes, serão realizados debates com a participação de pesquisadores, professores e jornalistas especializados em política. A entrada é franca.