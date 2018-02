Filmes e humor lideram menu na web e na TV

Os Silva. O final da Grande Família foi um hit nas redes sociais: 13 posts foram publicados pela Globo reunindo mais de 1 milhão de curtidas, 34.335 compartilhamentos e 26.125 comentários, com 14.238.976 pessoas alcançadas pelas publicações.

Os Silva 2. No Twitter, a hashtag #PraSempreGrandeFamília foi parar nos Trending Topics mundiais. Já o Ibope na TV chegou a 22 pontos de média na Grande São Paulo, audiência que superou o saldo de 2014 (de 20 pontos), mas não o recorde do ano (23 pontos, ocorrido antes do período de horário eleitoral).

Os Silva 3. Mas houve quem não tenha entendido a metalinguagem do programa. Muita gente entendeu a brincadeira como uma tentativa da Globo de lançar um novo elenco para A Grande Família. O Twitter apresentou posts como "Horrível essa nova Grande Família. Tomara que ninguém assista", ou "se for uma nova Grande Família, vai ser uma m..."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luiz Serra, ator que esteve em A Vida da Gente, volta à Globo em Babilônia, próxima novela das 9, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenez Braga.

Lembra-se do Roy, ex-integrante do grupo Menudo? É mais um nome no elenco da nova temporada de A Fazenda, que começa amanhã, na Record.

Heloísa Faissol, a moça bem nascida no asfalto, que virou funqueira no morro, também está na Fazenda.

Gilberto Gil estará na reedição do Globo de Ouro, programa musical dos anos 80, da Globo, promovida pelo Viva. Vai se apresentar com os filhos Preta e Bem, cantando Toda Menina baiana e Realce.

E Sidney Magal, claro, também estará no revival do Globo de Ouro, com Me chama que eu vou, tema da novela Rainha da Sucata.

Velhinhos sacudidos

Claudete Pereira Jorge, Ittala Nandi, Iris Bruzzi e Stella Freitas estão no Manual Prático da Melhor Idade, telefilme da Contém Conteúdo para a Record, rodado em Foz do Iguaçu. E é no set que o autor, Renê Belmonte, ajusta o roteiro final. No ar, em dezembro.