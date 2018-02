Filmes e debates marcam 80 anos do escritor Philip Roth Para celebrar os 80 anos do escritor americano Philip Roth, que ocorrem nesta terça-feira, a Companhia das Letras e a revista Cult promovem a exibição de filmes baseados na obra do autor, "A Marca Humana" (15 h) e "Adeus, Columbus" (17 h). Em seguida, às 19h30, os atores Marat Descartes e Martha Nowill farão leituras de obras de Roth. E, às 20 horas, os escritores Noemi Jaffe, Reinaldo Moraes e Leandro Sarmatz debatem os livros do escritor, sob a mediação de Antônio Xerxenesky. O Espaço Revista Cult fica na Rua Inácio Pereira da Rocha, 400. O telefone para informações é (11) 3032-2800. O evento tem entrada gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.