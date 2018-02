Filmes do Caixote, um coletivo criativo Filmes do Caixote é o nome do coletivo criativo do qual fazem parte Marco Dutra, Juliana Rojas, Caetano Gotardo, entre outros jovens talentos do cinema brasileiro. Não é uma produtora, mas sim uma assinatura, ou uma oficina de ideias, em que o que mais vale é a colaboração mútua. Trabalhar Cansa (2011), por exemplo, teve direção de Juliana Rojas e Marco Dutra, e montagem de Caetano Gotardo. O que se Move (2012), de Gotardo, teve montagem de Juliana e Dutra assina a autoria das canções originais do filme em parceria com Gotardo.