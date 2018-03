Filmes americanos e britânicos dominam Festival de Veneza

O Festival de Cinema de Veneza vai comemorar seu 75.º aniversário este ano com a presença de vários astros e estrelas e diretores de primeira linha como Kenneth Branagh, Brian De Palma, Ken Loach, Peter Greenaway e Ang Lee disputando o prêmio principal. Filmes americanos e britânicos dominam a programação do mais antigo festival de cinema do mundo, totalizando 11 títulos entre os 22 filmes - todos fazendo sua estréia mundial - da competição principal. "Queremos mostrar que existe um cinema anglo-saxão que é diferente do cinema comercial principal", disse o diretor do evento, Marco Mueller, a jornalistas ao anunciar a programação, na quinta-feira. "Nosso critério principal foi a originalidade, e constatamos que o cinema britânico e americano ainda consegue oferecer algo novo e ousar mais que outros cinemas. O que acho extraordinário é que os filmes de nossa programação são incrivelmente inovadores mas, mesmo assim, repletos de astros." Entre as nove produções americanas que vão disputar o cobiçado prêmio Leão de Ouro estão Redacted, de Brian de Palma, The Valley of Elah, de Paul Haggis, e Sleuth, de Kenneth Branagh. O festival será aberto por Atonement, de Joe Wright, baseado no aclamado romance Reparação, do escritor britânico Ian McEwan. Ang Lee, cujo romance entre caubóis gays O Segredo de Brokeback Mountain recebeu o prêmio máximo de Veneza em 2005, vai retornar ao Lido com Lust, Caution. Os filmes britânicos na competição principal incluem Nightwatching, de Peter Greenaway, e It's a Free World..., de Ken Loach. Três trabalhos italianos de diretores emergentes e menos conhecidos competem pelo Leão de Ouro, além de um filme do francês Eric Rohmer. Fora da competição, alguns dos títulos mais ansiosamente aguardados são Cassandra's Dream, de Woody Allen, La Fille Coupée en Deux, de Claude Chabrol, e Glory to the Filmmaker!, de Takeshi Kitano. Brad Pitt, George Clooney, Richard Gere, Cate Blanchett, Vanessa Redgrave, Scarlett Johansson, Charlize Theron e Susan Sarandon são algumas das celebridades previstas para desfilar pelo tapete vermelho durante o festival, que terá lugar entre 29 de agosto e 8 de setembro e exibirá um total de 57 filmes.