'FilmeFobia' é o grande vencedor do Cine Brasília Nem documentário, nem ficção, FilmeFobia, de Kiko Goifman, levou o prêmio de melhor filme do Cine Brasília, mas seu diretor saiu vaiado pelo público. No filme, o ensaísta Jean-Claude Bernardet faz o papel de um cineasta chamado Jean-Claude. Por essa ''interpretação'', Bernardet levou o inusitado troféu de melhor ator. Além desses dois candangos, FilmeFobia ficou ainda com os prêmios de montagem, direção de arte, e o troféu da crítica. À Margem do Lixo, terceiro vértice da tetralogia de Evaldo Mocarzel sobre os desvalidos da sociedade brasileira, ganhou o prêmio especial do júri, fotografia e também o júri popular. E, de quebra, foi muito aplaudido pelo indócil público do Cine Brasília. Tudo Isto Parece um Sonho levou as estatuetas de roteiro e direção (Geraldo Sarno). Siri-Ará, de Rosemberg Cariry, ganhou o prêmio de ator coadjuvante (Everaldo Pontes) e seu elenco feminino foi contemplado em conjunto. Ñande Guarani, de André Luis da Cunha, recebeu o prêmio de melhor som, e O Milagre de Santa Luzia, o de trilha sonora. Contestada desde o início, a seleção de longas-metragens deste ano, com quatro documentários e duas ficções semidocumentais, produziu insatisfação geral. No público, que não compareceu com o arrebatamento de anos anteriores e vaiou o vencedor. No júri, que se queixou de falta de material para realizar seu trabalho. E na crítica, que cogitou não entregar seu prêmio por falta de um concorrente que realmente merecesse recomendação. É um festival a ser repensado, e a noite morna, com apupos no final, apenas expressa esse mal-estar generalizado. Tudo somado fica a impressão de que o Festival de Brasília, o mais tradicional do País, fundado em 1965 por Paulo Emilio Salles Gomes, terá de encarar algumas reformas caso deseje manter sua importância no calendário nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Premiados Longas em 35 mm Melhor Filme: FilmeFobia; Prêmio Especial do Júri: À Margem do Lixo; Diretor: Geraldo Sarno, por Tudo Isto me Parece um Sonho; Roteiro: Geraldo Sarno e Werner Salles por Tudo Isso me Parece um Sonho; Atriz: elenco feminino de Siri-Ará; Ator: Jean-Claude Bernardet (FilmeFobia); Ator Coadjuvante: Everaldo Pontes (Siri-Ará); Fotografia: Gustavo Abda e André Lavenère (À Margem do Lixo); Montagem: Vânia Debs (FilmeFobia); Trilha Sonora: O Milagre de Santa Luzia; Som: Fernando Cavalcanti (Ñande Guarani); Júri Popular: À Margem do Lixo; Prêmio da Crítica: FilmeFobia. Curtas em 35 mm Melhor Filme: Superbarroco; Direção: Thiago Mendonça (Minimi em Close-Up); Ator: Hilton Cobra (Cães); Atriz: Ana Lucia Torres (Na Madrugada); Roteiro: Clarissa Cardoso (Ana Beatriz); Fotografia: Pedro Semanovischi (Cães); Montagem: Ivan Morales Jr. (A Arquitetura do Corpo); Júri Popular: Brasília (Título Provisório), de J. Procópio; Prêmio da Crítica: Cães. Curta em 16 mm Filme: Cidade do Tesouro Mostra Brasília Melhor Longa 35 mm: Se Nada mais Der Certo, de José Eduardo Belmonte; Melhor Curta 35 mm: A Saga das Candangas Invisíveis, de Denise Caputo; Melhor Curta 16 mm: A Menina Espantalho, de Cássio Pereira dos Santos.