Filme traz o sufoco do Corinthians na vitória de 1977

O documentário resgata imagens de arquivo quase inéditas. ?Tem cenas de jogos que eu participei que não foram televisionadas. Eu mesmo nunca as tinha assistido. Me emocionei quando vi no telão do cinema?, disse Basílio, autor do gol que deu a vitória ao Timão, durante uma entrevista coletiva realizada ontem. A direção é de Di Moretti e Julio Xavier. O DVD, que deve chegar ao mercado em 23 de julho, será comercializado a R$29,90. Mas o clube lançará também um livro com fotos inéditas, em edição limitada e numerada, que custará R$199,90.

O gol de Basílio entrou para a história do Corinthians. Foi ele quem tirou o Timão da fila e o fez voltar a reconquistar títulos. Os tais sete segundos citados no título do documentário foi o tempo em que a bola ficou dentro da pequena área enquanto os jogadores tentavam chutá-la para o gol, culminando na marcação de Basílio.

Com um investimento de R$ 1,2 milhão, o filme será exibido em apenas oito salas paulistanas e se for tomado como base o público que foi assistir a Fiel, não passará de 50 mil pagantes. Segundo o vice-presidente do Corinthians, Luiz Paulo Rosenberg, este total não dará lucro ao filme. ?O que nos dará retorno serão as vendas em DVD.? Rosenberg destacou ainda que o objetivo do clube é servir aos torcedores. ?Fizemos questão de que este filme fosse lançado logo depois do Fiel.? As informações são do Jornal da Tarde.