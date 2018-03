Filme traz 20 histórias rodadas em diferentes bairros de Paris Festival de Berlim de 2000. Walter Salles e Daniela Thomas apresentam O Primeiro Dia no Panorama quando são abordados por um jovem que quer cooptá-los para o seu projeto. O sonho de Emmanuel Benbihy era simplesmente fazer um filme em episódios sobre os 20 ‘arrondissements’, os distritos de Paris. Foram cinco longos anos até a viabilização do projeto. Foi preciso arranjar investidores e convencer grandes diretores de todo o mundo. Em 2005, finalmente Salles e Daniela filmaram seu episódio, que foi finalizado depois no Brasil. Paris, te Amo estreou no Festival de Cannes do ano passado. Estréia neste sábado, 7, em São Paulo. A ficha técnica inclui grandes diretores e um elenco internacional de astros e estrelas. Como todo projeto desse tipo Paris, te Amo saiu irregular, mas não tão irregular como se poderia temer. Existem episódios muito bons que contrabalançam os dois ou três que são realmente insatisfatórios - o do italiano Vincenzo Natali, com Elijah Wood, por exemplo. Um dos melhores e, talvez, o melhor é o de Salles e Daniela, com Catalina Sandino Moreno, a atriz de Maria Cheia de Graça. Chama-se Longe do 16.º e é uma jóia com 6 minutos de duração. Catalina faz uma imigrante que atravessa a cidade - a pé, de ônibus, de metrô - até chegar a esse apartamento elegante do 16º distrito onde cuida de um bebê a quem canta as canções de ninar que não tem tempo nem condições de cantar para seu filho, que deixou num berçário antes de iniciar a caminhada de toda manhã. Daniela conta que, inicialmente, Waltinho e ela queriam filmar em Belleville, um bairro multiétnico, no qual seria mais fácil situar a temática dos migrantes que o diretor queria desenvolver. Há muito Walter Salles é atraído pelo tema do desenraizamento, das pessoas que estão num lugar ao qual não pertencem. Belleville terminou sendo substituído pelo 16ème, a Paris Elegante - os Jardins de lá -, mas é uma ironia que só apareça no final, quando Catalina chega ao trabalho. Até lá, o que se vê é uma mulher em trânsito e uma cidade de trabalhadores anônimos. Foi uma filmagem tranqüila. A odisséia maior foi conseguir que Catalina viajasse dos EUA para a França, quando a primeira opção de Waltinho e Daniela - uma atriz brasileira, Cléo Pires - revelou-se inviável. Entraves burocráticos criaram um nó de empecilhos tão grande que só foi desfeito com a ajuda de diplomatas brasileiros e franceses, convocados pela outra produtora, Claudie Ossard. Em 1964, com produção de Barbet Schroeder, um filme parecido havia mostrado Paris Vista por.... Os diretores eram todos franceses. Jean-Luc Godard contava uma piada em Montparnasse Levallois - uma mulher que acha que trocou as cartas para os dois amantes. A obra-prima daquele conjunto era Pont du Nord, de Jean Rouch, sobre uma mulher que recrimina o marido por sua falta de atenção e romantismo e, depois, abordada na rua por um estranho impulsivo que lhe propõe tudo o que cobrava do outro, ela não lhe dá atenção e o cara se joga da ponte, para a morte.