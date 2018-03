Filme 'Som e Fúria' destaca trama com Daniel de Oliveira

Você deve se lembrar que "Cidade de Deus" virou minissérie - "Cidade dos Homens" - e retornou ao cinema, por meio de um roteiro especial. E houve o caso de "O Auto da Compadecida", de Guel Arraes, (micros)série que foi editada para o cinema. Tonico Mello interrompeu o próprio longa - "Os Vips" - para reeditar "Som e Fúria". É verdade que foi ele, a partir de uma conversa com Wagner Moura, quem teve a intuição de que havia um filme ali dentro.

Foram necessários ajustes - e a refilmagem de uma cena - para garantir a nova unidade. A minissérie baseia-se numa similar canadense, que Meirelles, seus roteiristas e codiretores transpuseram para o Brasil. O filme privilegia a história de Jacques (Daniel de Oliveira), o astro de TV contratado para fazer o príncipe da Dinamarca, numa montagem de Hamlet dirigida pelo talentoso Dante (Felipe Camargo), que, no passado, pirou justamente durante outra versão da peça com o dilema ?ser ou não ser?.

Celebração do teatro - na TV e, agora, no cinema -, "Som e Fúria" incorpora outros textos e personagens de Shakespeare. Jacques tira a dúvida do palco e a experimenta na vida. As cenas em que Dante o orienta nos seis solilóquios da peça são belas, Andréa Beltrão é divina como ?diva?, mas Dan Stulbach sintetiza o filme ao dizer que algo se passou naquela noite, naquele teatro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Som e Fúria - 104 min. Comédia. Com Felipe Camargo, Andréa Beltrão, Pedro Paulo Rangel. HSBC Belas Artes 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.