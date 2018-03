FILME SOBRE TIROTEIO VENCE EM SUNDANCE Fruitvale, drama produzido por Forest Whitaker, venceu o prêmio principal do Festival de Sundance, divulgado no fim de semana. O filme é baseado no episódio de um tiroteio em Oakland, na Califórnia, em 2009, quando quatro policiais foram assassinados por um preso em liberdade condicional que, em seguida, foi morto pela polícia - e já havia ganho o prêmio do público. No fim da semana passada, o produtor Harvey Weinstein comprou os direitos de distribuição do filme, o que deve aumentar sua exposição nos próximos meses - pessoas próximas à companhia já falam em um investimento de marketing de olho no Oscar 2014. Fruitvale foi dirigido pelo estreante Ryan Coogler, que também assina o roteiro, e é estrelado por Michael B. Jordan. Entre os documentários, venceu Blood Brothers, sobre um americano que viaja para a Índia e se depara com o trabalho em um orfanato para crianças com HIV. / AP