Filme sobre Steve Jobs será atração do Festival de Sundance

A estreia de Joseph Gordon-Levitt como diretor e a interpretação de Ashton Kutcher como Steve Jobs são algumas das novidades que estarão no Festival de Sundance, que acontecerá de 17 a 27 de janeiro. Jobs conta a história do cofundador da Apple, desde seus anos hippies até a sua conversão em um empreendedor de sucesso.

Alguns filmes se destacam por explorar o mundo da pornografia, como Don Jon’s Addiction, dirigido, escrito e interpretado por Gordon-Levitt, em que um conquistador muda de vida ao se apaixonar. The Look of Love e Lovelace abordam o mesmo tema. Sundance é o principal festival independente dos EUA.