Filme sobre Paulo Coelho estreia em 2014

E é este Paulo Coelho que chega aos cinemas em 2014. O longa, que vem sendo rodado há nove semanas entre Rio e Espanha, retrata a vida do escritor desde sua infância até o momento em que realizou seu sonho de se tornar um escritor, passando, ainda que mais rapidamente, pela fase atual, em que Coelho, já consagrado, é o autor brasileiro que mais vende livros no mundo. "É sua trajetória desde a infância no Rio, o início do sonho, as dificuldades com a família, a formação de seu caráter, a amizade e a parceria com Raul, seus amores e desafios que compõem esta história", contou Daniel Augusto, diretor do filme, que conversou com a reportagem em dois momentos: no Rio, quando filmava em junho, na Fundição Progresso, a cena em que Raul Seixas e Coelho fazem um show e cantam justamente Não Pare na Pista; e por telefone, terça, 25, da Espanha, onde rodava cenas no Caminho de Santiago de Compostela.

Escrita por Carolina Kotscho (de 2 Filhos de Francisco), a saga do escritor levou alguns anos para ganhar seu roteiro. "Meu primeiro contato com o Paulo foi em 2007. Tinha acabado de ver um documentário sobre ele produzido por um amigo, o Roberto Viana. E estava na casa dele quando Paulo ligou para contar que tinha visto e se emocionado com 2 Filhos de Francisco. Então, Roberto disse: ?Estou com a roteirista do filme aqui, fala com ela?. E assim conheci o Paulo", conta Carolina, que somente em 2010 entregou ao escritor a primeira versão do roteiro que agora ganhará as telas. "Foi um processo para ganhar a confiança dele. Tempos depois, quando já escrevia o roteiro, fiquei doente, mas nunca desisti dessa história. Esse filme não poderia ter outro nome que Não Pare na Pista, pois é sobre a persistência. A do Paulo, a minha e a de todos nós."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.