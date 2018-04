Filme sobre abusos de marines no Iraque choca Veneza

Um filme sobre o estupro e assassinato de uma iraquiana de 14 anos por soldados norte-americanos, que também mataram sua família, chocou o Festival de Cinema de Veneza, com imagens contundentes que deixaram alguns espectadores em lágrimas. Redacted (Editado), do diretor norte-americano Brian de Palma, é um dos pelo menos oito filmes sobre a guerra no Iraque que têm lançamento previsto para os próximos meses. E é o primeiro dos dois sobre o conflito que serão exibidos na competição principal em Veneza. Inspirado na história verídica de um dos piores crimes cometidos por soldados norte-americanos no Iraque desde a invasão de 2003, o filme é um doloroso relato da guerra e não poupa cenas brutais para transmitir sua mensagem. De Palma, 66 anos, cujo filme Pecados de Guerra, em 1989, contou uma história semelhante sobre abusos cometidos por soldados dos EUA no Vietnã, não oculta imagens baseadas em materiais verídicos que encontrou na Internet. "O filme se propõe a mostrar ao povo americano a realidade do que está acontecendo no Iraque", disse ele a jornalistas após a sessão do filme para a imprensa. "As imagens são o que vai pôr fim à guerra. Esperamos que essas imagens levem o público a ficar irado a ponto de motivar seus representantes no Congresso a votar contra esta guerra." Abeer Qasim Hamza al-Janabi foi estuprada, morta e teve seu corpo queimado por soldados americanos em Mahmudiya, ao sul de Bagdá, em março de 2006. Seus pais e irmã mais nova também foram mortos. Cinco soldados foram acusados pelo ataque. Quatro deles foram condenados a entre cinco e 110 anos de prisão. Internet Situado a meio caminho entre o documentário e a ficção, Redacted é baseado em vídeos caseiros da guerra feitos por soldados, seus blogs, diários e imagens postados no YouTube, refletindo mudanças na maneira como a mídia cobre a guerra. "No Vietnã, quando vimos as imagens e a dor das pessoas que estávamos traumatizando e matando, vimos os soldados feridos e os corpos que voltaram para casa. Nesta guerra, não vemos nada disso", disse De Palma. "Está tudo ali na internet, é possível encontrar se você procurar, mas não está na grande imprensa. Hoje a mídia realmente faz parte do establishment corporativo." O título do filme se refere à maneira como, segundo De Palma, os grandes jornais e televisões americanos estão deixando de contar a verdadeira história da guerra, ao manter distantes da opinião pública as imagens mais explícitas da guerra. "Quando saí à procura das imagens, pedi (à mídia) as imagens que ela não pode publicar", disse ele, acrescentando que, em função do perigo de retaliações legais, também ele foi obrigado a "editar" o material.