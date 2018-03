Filme sobra caça a Osama é premiado Zero Dark Thirty foi eleito o melhor filme de 2012 pela Associação dos Críticos de Cinema de Nova York. Além de ganhar com a melhor fotografia, o novo filme de Kathryn Bigelow sobre a operação militar que matou Osama Bin Laden lhe rendeu o prêmio de melhor diretora. Em 2010, ela se tornou a primeira mulher a ganhar um Oscar na categoria por sua direção de Guerra ao Terror. Também foram premiados Daniel Day-Lewis (melhor ator, por sua atuação em Lincoln) e Rachel Weisz (melhor atriz, por seu papel em The Deep Blue Sea). Os prêmios de atriz e ator coadjuvante ficaram com Sally Field e Matthew McConaughey. / EFE