Filme retrata acidente e recuperação de Herbert Vianna

A superação do acidente, que matou sua esposa Lucy em janeiro de 2001, e o posterior retorno do cantor aos palcos são os pontos altos do documentário. Mas o filme não se resume a isso. Segundo o diretor Roberto Berliner, a maior dificuldade foi editar 25 anos de gravação. "Acompanho a banda há muito tempo. Temos muitas imagens", diz Berliner, amigo pessoal de Herbert.

Depois de editadas todas as imagens, o diretor conta que foi até a casa de Herbert exibir o longa. "Fizemos a edição e mostramos o material. As reações dele ao documentário também estão no filme." O documentário intercala imagens antigas da carreira do cantor com atuais. É o caso de quando a banda se apresenta pela primeira vez no Circo Voador, em 1981, e volta, 25 anos depois, com Herbert na cadeira de rodas. "Quando podia andar eu corria o palco e não via as pessoas. Agora observo a reação de cada uma delas na plateia. De certa forma, isso é um privilégio", diz ele no documentário.

A opção por um documentário sobre o músico surgiu durante as longas esperas na porta do hospital. "Ficávamos lá angustiados. Não sabíamos o que poderíamos fazer para ajudar. Imaginamos que, ao registrar toda a sua recuperação, estaríamos cumprindo a nossa função", diz o diretor, que acompanhou também os bastidores da banda em estúdio durante a gravação do disco "Hoje", lançado em 2005. As informações são do Jornal da Tarde.