Filme recordista acaba no dia 10 O filme mais dispendioso em produção no Brasil, Amazônia Verde, é uma produção da Gullane Entretenimento, de São Paulo, e está em sua última fase de filmagens na Amazônia. Após três anos de filmagens (de avião, helicóptero e até balão, tudo em 3D), deve ser concluído no dia 10. Segundo a produtora, a previsão é que estreie no fim de 2013 ou no início de 2014, em uma estratégia de lançamento alinhada com o país de coprodução, a França.