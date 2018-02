Filme 'Nosso Lar' atinge 1 milhão de espectadores O filme "Nosso Lar", de Wagner de Assis, levou 1 milhão de pessoas aos cinemas do País em apenas cinco dias, batendo o recorde de "Se Eu Fosse Você 2", de Daniel Filho, que fez o mesmo público em seis dias. Segundo o site Filme B, sobre o mercado cinematográfico brasileiro, o longa, que custou cerca de R$ 20 milhões, faturou R$ 5,7 milhões em seu fim de semana de estreia, o que o tornou a oitava maior bilheteria de estreia do ano e a terceira maior abertura de público dos últimos anos entre filmes nacionais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.