Filme nacional em Guadalajara Vou Rifar Meu Coração, documentário de Ana Rieper, foi selecionado para a mostra competitiva do Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ocorre de 2 a 10 de março na cidade mexicana. O longa enfoca o imaginário romântico, erótico e afetivo brasileiro a partir da obra de intérpretes da música conhecida como brega. Os temas das músicas se relacionam com histórias da vida amorosa de pessoas comuns, que enfrentam o desafio de falar sobre sua intimidade Já exibido no Festival de Brasília, na Mostra de São Paulo e na Quinzena dos Realizadores do Rio, o filme deve estrear no Brasil ainda no primeiro semestre deste ano.