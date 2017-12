Filme mostra Marilyn Monroe aparentemente fumando maconha

Um filme que mostra a atriz Marilyn Monroe fumando um cigarro que seria de maconha foi divulgado 50 anos depois de sua gravação. O filme foi comprado recentemente por US$ 275 mil (cerca de R$ 477 mil) pelo colecionador americano Keya Morgan, que está fazendo um documentário sobre a morte da atriz americana, ocorrida em 1962.

Morgan encontrou o filme no sótão de uma casa do Estado americano de Nova Jersey. A pessoa que filmou Marilyn disse que as imagens foram feitas em uma reunião informal, em 1958 ou 1959.

As imagens mostram um lado mais pessoal e relaxado da atriz, raramente observado em público. Em um momento, Marilyn vira o nariz para a própria axila e ri.

A pessoa que gravou o filme pediu que seu nome não fosse revelado e afirmou que o cigarro mostrado continha maconha. "Era minha, eu apenas passava para as pessoas", afirmou.

O cineasta amador também deixou claro que a ocasião em que o filme foi feito era informal. "Não era uma festa. Era apenas uma reunião, você sabe, tipo 'venha e fique por aqui'", disse.