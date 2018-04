Filme mostra Caetano Veloso na turnê 'A Foreign Sound' Filmado entre 2002 e 2005, o documentário ''Coração Vagabundo'', de Fernando Grostein Andrade, estreia hoje nos cinemas do País e é um recorte de três anos da vida de Caetano Veloso. O longa acompanha o cantor na turnê de ''A Foreign Sound''. Entre passeios no Central Park, em Nova York, e monastérios budistas no Japão, a câmera captou a intimidade do cantor.