Filme mostra a trajetória do jornalista Paulo Francis O diretor Nelson Hoineff (de Alô, Alô, Terezinha) estreia hoje "Caro Francis", no qual narra a trajetória do amigo e um dos mais importantes jornalistas brasileiros: Paulo Francis (1930-1997). Por meio de depoimentos de colegas de profissão, como os colunistas de O Estado de S. Paulo Daniel Piza e Nelson Motta, além de Diogo Mainardi e Boris Casoy, e políticos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a produção explora o caráter multifacetado do descendente de alemães nascido no Rio de Janeiro.