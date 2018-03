Filme mexicano ganha prêmio latino-americano de Toulouse

O filme mexicano Los Últimos Cristeros, de Matías Meyer, venceu no sábado o Grande Prêmio do Festival de Cinema Latino-americano de Toulouse. O chileno Sentados Frente Al Fuego, de Alejandro Fernández Almendras, teve menção honrosa. O longa vencedor ganhou US$ 8.600 como ajuda de custo para distribuição na França.

O filme retrata a Guerra dos Cristeros, um levante no México contra o Estado que teve origem na discordância religiosa, e que se desenvolveu entre 1926 e 1929. Qualificado como um "western metafísico" pelos responsáveis pelo festival, o filme é o terceiro longa de Matías Meyer, que nasceu no México em 1979. / EFE