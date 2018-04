Filme japonês vence Festival de Cinema de Locarno Ai No Yokan (O Renascimento), do japonês Masahiro Kobayashi, levou o Pardo de Ouro do 60.º Festival de Cinema de Locarno. O prêmio é uma clara evidência da força que o cinema oriental conquistou e vem mantendo há anos nos principais circuitos de festivais do mundo. "Foi uma decisão tranqüila. O júri todo concordou. É um prêmio merecido. Já houve outros em que tivemos de discutir mais", comentou o diretor e fotógrafo brasileiro Walter Carvalho, que integrou o júri da competição oficial do festival, ao lado de Saverio Costanzo, Irène Jacob, Jia Zhang-Ke, Romuald Karmakar e Bruno Todeschini. Para o Oriente também foi a ousada menção honrosa ao jovem diretor de fotografia coreano Cho Sang-yoon, pelo seu trabalho original em Boys of Tomorrow, de Noh Dong-seok. Nesse quesito, ficou mais que clara a intervenção de Carvalho para a escolha. "Eu batalhei por esse prêmio para o Sang-yoon. Ele fez um trabalho impecável. E, mais do que isso, não segue a escola americana de fotografia", declarou Carvalho. Michel Piccoli, que recebeu na noite de sexta um prêmio especial de carreira, também saiu da Suíça com o Pardo de Ouro de melhor atuação masculina, só que este foi dividido com Michele Venitucci, pelo rigoroso Fuori dalle Corde, de Fulvio Bernasconi. O prêmio de melhor atriz foi para Marian Alvarez por Lo Mejor de Mi, do espanhol Roser Aguilar. A melhor direção foi para Philippe Ramos, por Capitaine Ahab, co-produção franco-suíça. O Brasil não levou prêmios, mas marcou posição em seções prestigiadas como Cineastas do Presente, com Juízo, de Maria Augusta Ramos; Handerson e as Horas, de Kiko Goifman; Trecho (de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina), Outono (de Pablo Lobato) e Das Ruínas à Resistência (de Carlos Adriano). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo