Filme indiano flerta com Hitler Depois de uma atribulada filmagem, estreou ontem, na Índia, o filme Querido Amigo Hitler, produção de Bollywood inteiramente rodado no país, baseada nas cartas que Mahatma Gandhi enviou ao ditador nazista, a fim de persuadi-lo de suas intenções bélicas. Recebido de forma demolidora pela crítica, que não perdoou sua visão ingênua ao apresentar Hitler, o longa despertou polêmica durante sua filmagem quando o diretor Rajesh Ranjan Kumar afirmou que o nazismo contribuiu indiretamente para a independência da Índia. Também a atriz Neha Dupia causou incômodo ao confessar ser grande fã de Eva Braun, papel que vive no longa.