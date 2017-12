Filme 'Hulk' põe favela carioca na rota de Hollywood Nascida e criada na Favela Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio, Priscila Paola Nascimento Mendes, de 20 anos, está preocupada. A tarefa dela e de mais quatro vizinhas da Criativa Produções é encontrar 60 figurantes entre os moradores para dez dias de filmagem de Incrível Hulk 2, que começa a ser rodado hoje nas vielas da comunidade, com a presenças do astro Edward Norton e William Hurt - vencedor do Oscar como melhor ator em 1986 pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha. A equipe americana se desloca pelos becos com a tranqüilidade garantida pelo Batalhão de Operações Especiais, o Bope, cuja sede, instalada no topo do morro há sete anos garante ao local a fama de ser a única comunidade sem a presença do tráfico ou de milícias. Norton esteve sábado na favela com a equipe - anônimo e sem seguranças. Além da Tavares Bastos, os Arcos da Lapa e a Praia de Ipanema servirão de cenário. ?Já gravaram filmes nacionais e novelas aqui, mas é a primeira vez que vejo uma movimentação tão grande de equipamentos e pessoal?, revelou Priscila. Desde que foi descoberta como cenário sem riscos reais para produções cinematográficas, a favela tem uma agenda apertada de gravações. Já serviu de locação para os filmes 174 e Orfeu e para a novela Vidas Opostas, da Rede Record. Com o monstro verde, a favela Tavares Bastos entrará na rota das produções internacionais. Na trama, o melancólico cientista David Banner (Norton) busca a cura para a mutação que o transforma em Hulk no Brasil. O sigilo é total. Todos os envolvidos assinaram um contrato que os obriga a guardar segredo sobre o enredo. Mas sabe-se que haverá uma fuga do Hulk sobre os telhados dos barracos. A produção reforçou as lajes e pagou R$ 100 a cada morador que cedeu a casa. Um barraco cinematográfico foi construído e a parafernália montada na favela deve garantir explosões e efeitos pirotécnicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo