Filme francês abre Berlim A produção franco-espanhola Les Adieux à la Reine abrirá a 62.ª edição da Berlinale. O filme do diretor francês Benoît Jacquot, com Diane Kruger no papel de Maria Antonieta, será exibido no dia 9 de fevereiro, inaugurando o Festival de Berlim. Baseado no livro homônimo de Chantal Thomas, o longa trata da Revolução Francesa, a partir da perspectiva dos servos do rei Luís XVI e de Maria Antonieta. O júri da Berlinale este ano será presidido pelo britânico Mike Leigh e contará também com Charlotte Gainsbourg, François Ozon e o iraniano Asghar Farhadi. O longa Xingu, do brasileiro Cao Hamburger, será exibido na mostra Panorama. / EFE