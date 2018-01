Filme em 3-D de Hannah Montana estréia nos cinemas A tração infanto-juvenil exibida pelo Disney Channel e pela Globo, a série Hannah Montana vai aos cinemas. Ou quase. O filme Hannah Montana e Miley Cyrus Show: o Melhor dos Dois Mundos entra em cartaz hoje, em 3-D. O longa não tem enredo fictício como o programa (para decepção dos fãs), mas mostra bastidores da turnê promovida pela personagem Hannah e sua intérprete, a atriz Miley Cyrus, 15 anos, em 69 cidades americanas. Miley abre o espetáculo com o figurino da mocinha, em uma superprodução que impressiona. As coreografias, por exemplo, são de Kenny Ortega, que já trabalhou com Madonna e Michael Jackson. As imagens da musa teen no palco dividem espaço com depoimentos de seu público, de 6 a 12 anos. E explora a maratona que se tornou conseguir um ingresso nos Estados Unidos. Algumas cidades viram as entradas esgotarem em apenas quatro minutos. Uma rádio chegou a organizar uma corrida de salto alto entre pais e deu pares de bilhetes ao vencedor. No meio da apresentação, a estrela fictícia sai de cena, se desmonta e reaparece diante da platéia como Miley Cyrus. Os ensaios que precedem a apresentação e todo o universo por trás das cortinas que envolve uma turnê são embalados por músicas como Nobody''s Perfect, I Got Nerve, Girls Night Out e I Miss You e Best of Both Worlds. O show O Melhor dos Dois Mundos ainda tem a participação do Jonas Brothers. O trio divide os vocais com ela em We Got the Party. Formado pelos irmãos Kevin, Joe e Nick, o grupo é a mais nova aposta da Disney para virar série, filme e sucesso à moda Hannah Montana e High School Musical. A turnê de Hannah Montana também virou CD e DVD. As informações são do Jornal da Tarde