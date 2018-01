Filme do Didi usa softwares de Hollywood

assinou contrato com a TV Gazeta ontem. Vai comandar e repaginar o Todo Seu, de Ronnie Von, reeditando uma parceria que fez história na TV: os dois trabalharam juntos nos idos da Jovem Guarda na velha TV Record.

Em tempo: Travesso continuará assinando consultoria de direção para o Saia Justa, do GNT, com acompanhamento fiel às gravações, e dando expediente diário na TV Jovem Pan, extensão da rádio na internet. Aliás, dali até a Gazeta, é só atravessar a rua.

Transformers: A Era da Extinção, dono da maior arrecadação mundial do ano, já está desembarcando na TV, com custo de locação de lançamento. É o tal Premium VOD, do Telecine On.Demand, disponível via TV paga também a não assinantes.

Ainda no Telecine, registre-se que Robocop - O Policial do Futuro, refilmagem dirigida por José Padilha, levou o canal à vice-liderança na TV paga no horário.

Já a ESPN comemora os êxitos de audiência por Real Madri X Barcelona, no sábado, que abocanhou a liderança total na TV por assinatura, com 1,1 milhão de pessoas.

Sai do Chão, diferentemente do que cá foi dito ontem, não ocupará a vaga do Esquenta! durante as férias. Irá ao ar aos domingos, sim, antes do Domingão do Faustão, mas após o programa de Regina Casé, que agora é atração fixa na programação - e sem direito a férias.

Durante o verão, até o carnaval, o Esquenta! terá duas escolas de samba no palco a cada domingo, uma do Rio, outra de São Paulo, sendo as 7 campeãs das duas cidades.

A Record estuda tomar medidas jurídicas contra a Band, ao reconhecer no Tá na Tela, programa de Luiz Bacci, imagens suas de dois anos atrás, de Suzane von Richthofen, gravadas no presídio.

Boni avalia seu intérprete. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, foi conferir a performance de Sérgio Rodrigues, ator que dá vida ao ex-chefão da Globo, nos ensaios de Chacrinha, o Musical. Boni aproveitou para dar algumas dicas ao seu intérprete e recordar passagens memoráveis do Velho Guerreiro. Estreia em novembro no Rio e chega a São Paulo em março.