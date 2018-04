Filme 'Divã', com Lilia Cabral, é lançado em DVD Chega às locadoras em DVD o sucesso do cinema "Divã". O filme baseado na peça de teatro é basicamente um projeto pessoal da atriz Lilia Cabral, que lutou para que o texto de Martha Medeiros fosse parar na telona. Lilia ajudou a adaptar o roteiro para o cinema e é novamente a protagonista. O filme, dirigido por José Alvarenga (de "Os Normais"), conta a história de Mercedes, uma mulher com seus 40 anos que decide procurar um psicanalista.