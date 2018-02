Filme de Turturro terá Woody Allen como ator

"Será uma comédia, mas tenra e doce", explicou Turturro, durante uma pausa enquanto vendia a sua ideia. O anúncio foi feito durante o 37.º Festival de Cinema de Toronto, que terminou na semana passada.

No filme, a dupla de personagens decide ingressar no mercado da prostituição em Nova York, levantando suspeitas da comunidade judaica onde vivem. Completam o elenco Sharon Stone, que será uma dermatologista que contrata Turturro, e a francesa Vanessa Paradis, uma viúva judia que também está interessada nos serviços oferecidos pela dupla.

Mais excêntrico que o roteiro é a história de bastidor que uniu a dupla. Certo dia, Turturro acordou com a ideia de viver um gigolô. Ele então contou a seu barbeiro, que é o mesmo de Allen. O diretor de Para Roma com Amor ficou sabendo, gostou e pediu para fazer o papel de cafetão.

Turturro disse que decidiu fazer o filme porque, além de gostar da ideia, deseja com ele contribuir para o cânone do cinema: "A comédia de prostituição é um gênero pouco visto, e talvez exceto por Perdidos na Noite, somente as mulheres aparecem como prostitutas. Por que não homens?". / LA TIMES