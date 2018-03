Filme de terror tem recorde negativo, com seis espectadores por sessão

O filme de terror americano Creature, que trata de um monstro que ataca um grupo de visitantes em um pântano da Louisiana, nos Estados Unidos, quebrou um recorde negativo de público.

O longa metragem faturou apenas US$ 331 mil (R$ 564,5 mil) nos cinemas americanos, com uma média de 35 mil espectadores no final de semana de sua estreia. A cifra representa uma média de seis espectadores por sessão.

Especialistas da indústria afirmam que foi a pior estreia de um filme exibido em mais de 1.500 cinemas em todos os Estados Unidos.

Segundo uma resenha do jornal New York Times, o filme é ''farto em nojeira, mas escasso em ideias''.

'Luta na lama'

De acordo com o jornal, ''a cena do clímax, que parece inspirada em uma luta na lama, é tão ridícula que talvez aqueles que consigam enfrentar esse negócio pantanoso talvez desejem que não o tivessem feito''.

A produção foi dirigida por Fred Andrews, um veterano desenhista de produção de programas de TV como CSI: Miami e Desaparecidos.

Ele foi rodado na cidade de Baton Rouge, no Estado da Louisiana, com um orçamento inferior a US$ 2 milhões (cerca de R$ 3,4 milhões).

A produção do longa metragem foi do veterano Sid Sheinberg, ex-presidente da Universal, creditado por muitos por ter descoberto Steven Spielberg, já que, sob o seu comando, o estúdio realizou produções do diretor, como Tubarão e ET - O Extraterrestre.

