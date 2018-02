Filme de terror 'Resident Evil 3' lidera bilheterias dos EUA

Milla Jovovich está de volta, exterminando zumbis, no novo campeão das bilheterias norte-americanas, Resident Evil 3: Extinção, enquanto vários potenciais candidatos a Oscar chamaram a atenção, quatro meses antes de serem anunciadas as indicações ao prêmio. Resident Evil 3 arrecadou 24 milhões de dólares em ingressos nos EUA e Canadá desde sua estréia, na sexta-feira, 21, um recorde para a franquia, que começou em 2002 com Resident Evil e continuou em 2004 com Resident Evil 2: Apocalipse. O segundo colocado nas bilheterias, com arrecadação modesta de 14 milhões de dólares, foi a comédia Good Luck Chuck, com Dane Cook e Jessica Alba. Outra comédia, Sydney White, traz AmandaBynes como universitária caloura e estreou na sexta posição, arrecadando apenas 5,4 milhões de dólares. Começa a corrida pelo Oscar O campeão de bilheterias da semana passada, o thriller The Brave One, caiu para a 3.ª posição, com vendas de 7,4 milhões de dólares. O filme tem Jodie Foster no papel de justiceira. Entre os filmes que esperam algum reconhecimento no Oscar está a história de mafiosos Eastern Promises, de David Cronenberg, que saltou 16 lugares para a 5.ª posição e é estrelada por Viggo Mortensen e Naomi Watts. A performance mais forte entre os filmes de lançamento em número pequeno de salas foi de Into the Wild, de Sean Penn, baseado num best-seller sobre o plano malfadado de um jovem de buscar contato com a natureza no Alasca. O faroeste The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford arrecadou 144 mil dólares em cinco cinemas em Nova York, Los Angeles e Toronto. Brad Pitt faz o célebre fora-da-lei Jesse James, e Casey Affleck, seu assassino. Em sua segunda semana em cartaz em poucos cinemas, o musical com sabor de Beatles Across the Universe saltou quatro posições, para a 13.ª, vendendo 2,1 milhões de dólares em ingressos em 276 cinemas. Confira o ranking: 1 - Resident Evil 3: Extinção, US$ 24 milhões 2 - Good Luck Chuck, US$14 milhões 3 - The Brave One, US$ 7,4 milhões 4 - 3:10 to Yuma, US$ 6,35 milhões 5 - Eastern Promises, US$ 5,7 milhões 6 - Sydney White, US$ 5,3 milhões 7 - Mr. Woodcock, US$ 5 milhões 8 - Superbad, US$ 3,1 milhões 9 - Ultimato Bourne, US$ 2,8 milhões 10 - Dragon Wars, US$ 2,5 milhões