Filme de Tarantino tem sessão concorrida em Cannes

A montée, a subida da escadaria do palais, naquele tapete vermelho, é o ponto alto do cerimonial de Cannes. Para onde quer que se virem, Brad e Angelina encontram sempre um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas. Inglorious Basterds ou a celebração do glamour de Cannes. O interessante é que Tarantino admite haver feito o filme inspirado na obra homônima (de 1978) de um de seus diretores preferidos, Enzo G. Castellari, que seria enxotado se tentasse pisar no tapete vermelho de Cannes na sua (grande?) fase, quando fazia spaghetti westerns como Keoma, com Franco Nero.

O filme tem algo de Os Doze Condenados, o clássico de ação de Robert Aldrich. Brad Pitt lidera um grupo de judeus americanos cuja especialidade é escalpelar nazistas. O filme divide-se em capítulos, com muita música ?roubada? de faroestes macarrônicos. Uma das mais conhecidas é o tema de Um Dólar Furado, com Giuliano Gemma, aliás, Montgomery Wood. O clímax passa-se num cinema de Paris, onde ocorre a pré-estreia de uma obra de propaganda nazista, a que o próprio Adolf Hitler vai assistir. O plano, não apenas de Brad, mas também de uma garota judia que quer vingar o massacre de sua famílias no capítulo inicial, é explodir o cinema com o fuhrer dentro. Inglorious Basterds será distribuído no Brasil pela Universal.

Sharon Stone - Sharon Stone mostrou mais uma vez que nasceu para o tapete vermelho de Cannes. Todos os anos, a estrela de Instinto Selvagem é uma figura indispensável na cerimônia de subida da escadaria do Palais. Ontem, ela chegou gloriosa para a sessão do filme de Quentin Tarantino. Sharon competiu com o casal Pitt e Jolie em termos de delírio do público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.