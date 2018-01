Filme de 'Tapas e Beijos' está em 2º plano

Aqui Agora, o retorno, será apresentado por Neila Medeiros, jornalista recém transferida de Brasília para São Paulo. Ela é anunciada pelo SBT como única profissional capaz de enfrentar Datena e Rezende.

O Telecine se orgulha de anunciar que, pelo sétimo ano, ocupa o primeiro lugar como rede fundamental para a manutenção da assinatura nas operadoras de TV paga, segundo a 20ª pesquisa Pop Pay TV do Ibope.

Gilberto Gil assina a trilha sonora da abertura de Joia Rara, feita especialmente para a nova novela das 6, como fez em Cordel Encantado. Repete assim a parceria com a diretora Amora Mautner e as autoras Thelma Guedes e Duca Rachid.

E dez ilustrações feitas pela artista Luciana Grether Carvalho compõem a abertura de Joia Rara, que estreia nesta segunda-feira. Elas sintetizam cenas do início da trama, como o nascimento de Pérola (Mel Maia). A criação é da Central Globo de Comunicação, comandada por Sérgio Valente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A história que começou como Darkson e Tessália em Avenida Brasil continua rendendo. Apresentados como o "casal de atores mais apaixonado da TV", Débora Nascimento e José Loreto encabeçam campanha da Omo com o Bradesco.

José Loreto, aliás, está mais uma vez no júri de Amor & Sexo, que volta ao ar assim que Saramandaia acabar, com Fernanda Lima e Léo Jaime. Ainda no júri: Alexandre Nero, Otaviano Costa, Mariana Santos, Xico Sá e Regina Navarro Lins.

De Walther Negrão, Flor do Caribe cerra cortinas hoje com saldo satisfatório para a faixa das 18h da Globo e grande potencial de exportação, como denuncia a luz tropical da foto acima, em que Jean Pierre Noher, no set, registra a graça de Grazi Massafera.

Embora habite os planos de toda a equipe de Tapas & Beijos, a produção de um longa-metragem do título é plano secundário na Globo. "Existe um desejo muito grande que a gente faça o filme, mas agora estamos mais preocupados em trabalhar a longevidade e o tempo certo do seriado na TV", diz à coluna o diretor Maurício Farias. O programa se aproxima do 100º episódio e fechará o ano com 111, tendo já vaga certa para 2014. "Pra fazer filme, o Cláudio (Paiva, roteirista final) precisa de um tempo para trabalhar o roteiro e precisamos da disponibilidade de elenco. A gente ama fazer cinema, mas tem uma prioridade maior com a audiência da TV."