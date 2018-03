Filme de River Phoenix para 2012 O último filme do ator River Phoenix deve chegar finalmente aos cinemas em 2012. Quase 20 anos após a morte de Phoenix, o diretor do longa, o holandês George Sluizer, decidiu retomar o projeto inacabado. O ator morreu aos 23 anos, vítima de uma overdose de heroína e cocaína. À época, em 1993, ele rodava Dark Blood, filme que o diretor Sluizer guardou desde então. O cineasta, que acredita ser capaz de terminar satisfatoriamente a obra, pretende reeditar o que foi filmado e se valer de trechos de voz em off a serem gravados por Joaquim Phoenix, irmão de River. "As vozes deles se parecem muito", comentou o diretor. / EFE