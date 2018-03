Filme de Muylaert leva 8 prêmios no Festival de Brasília A cerimônia de encerramento do 42º Festival de Brasília aconteceu esta terça-feira à noite, no Cine Brasília, com a exibição do curta Brasília, Capital do Século, de Gerson Tavares, e do longa Brasília a Última Utopia, de Pedro Anísio, Geraldo Moraes, Vladimir Carvalho, Pedro Jorge de Castro, Moacir de Oliveira, Roberto Pires.