Filme de Madonna será musical e terá canções do Blondie

Uma versão musical de Procura-se Susan Desesperadamente (1985), a primeira incursão de Madonna no mundo do cinema, estreará no West End de Londres em outubro, com canções do grupo Blondie. Músicas como Heart of Glass, Atomic e One Way or Another, sucessos dos anos 70 da banda liderada por Debbie Harry, integrarão a trilha sonora do musical inspirado na estréia de Madonna na sétima arte. A versão do famoso filme dos anos 80, dirigido por Susan Seidelman e que ajudou a catapultar Madonna para o estrelato, já tem até palco fechado para estrear: o do Novello Theater. Além disso, terá uma música composta especialmente pela vocalista do Blondie, a inédita Moment of Truth. Sobre o musical, cuja direção ficará a cargo do americano Peter Michael Marino, Debbie Harry, de 62 anos, disse ser "emocionante" participar de um musical "despretensioso" e que "a história bate perfeitamente com as letras". "Achei que era uma idéia boa, verdadeiramente inteligente", afirmou a cantora, que gostaria que, depois de Londres, o espetáculo fosse montado na Broadway. Reflexão A atriz que encarnará Susan no musical será Emma Williams, de 24 anos, enquanto Kelly Price, que recentemente participou de Guys and Dolls, vai ser Roberta Glass, uma jovem dona de casa que fica fascinada pelo estilo de vida da personagem do título. Segundo o produtor Mark Rubinstein, o espetáculo só terá canções do Blondie porque seu objetivo é "refletir o mundo de antes de Madonna, quando Debbie Harry e o Blondie triunfavam". "A história é universal. É um filme extravagante e nada convencional sobre mulheres inconformadas que mudam suas vidas", acrescentou Susan Gallin, também produtora do musical e que destacou que a equipe ficaria "encantada" de ter Madonna na platéia na noite da estréia, prevista para 12 de outubro.