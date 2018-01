Filme de macaco bebê ganha prêmio O cineasta inglês James Marsh, de 49 anos, ganhou ontem o prêmio de melhor documentário do Directors Guild of America Awards pelo filme Projeto Nim, sobre um chimpanzé criado como um bebê humano. Marsh recebeu, em 2008, o Oscar de documentário pelo filme O Equilibrista, que conta a história da travessia de Philippe Petit entre as torres do World Trade Center em Nova Iorque por um cabo de aço suspenso, em 1974, performance que durou uma hora. O diretor começou a carreira em 199o e dirigiu este ano The Shadow Dancer, thriller sobre um integrante do IRA que vira informante do Serviço Secreto para salvar o filho./ AP