FILME DE LABEOUF UNE AMOR E CRIME

O filme teve sua première no Festival de Cinema de Sundance nesta semana. Sundance, que começou no dia 17 deve se estender até o dia 27 e exibirá 119 longas-metragens.

The Necessary Death of Charlie Countryman é uma fábula romântica dark, que mostra a improvável união de duas pessoas sob o pano de fundo de um crime violento na cidade do Leste europeu.

Charlie, personagem de LaBeouf, é um americano que passa por uma jornada de autoconhecimento e descoberta que o leva até Bucareste. Lá, ele conhece a cativante e misteriosa Gabi, vivida por Evan Rachel Wood e crê ter encontrado o amor. "O amor é sempre a resposta mais fácil. Mas, para algumas pessoas, torna-se o lugar mais difícil de se alcançar", disse Rachel Wood. "Adoro os contrastes deste mundo. Em que existe violência e crime, mas ainda assim há amor."

O diretor Fredrick Bond conta que escolheu Bucareste como locação porque buscava um lugar que não aparecesse com frequência em filmes e, também, que ajudasse a compor o clima da história de amor entre Charlie e Gabi. "Charlie precisa passar por uma jornada difícil, mas que é, ao mesmo tempo, um percurso muito romântico. Precisava de uma cidade que me desse isso", declarou o cineasta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Rachel Wood a conexão entre Charlie e Gabi encontra ressonância em sua própria história, porque se trata, segundo ela, de uma sensação muito parecida com aquela despertada pelo encontro que teve com seu marido, o ator Jamie Bell, quando eles se conheceram em Sundance, em 2005. "É quase uma conexão cármica, espiritual. Quando Charlie vê Gabi ele enxerga sua alma gêmea e se apaixona imediatamente. Ele nunca havia trocado uma palavra com ela. Mas essas coisas acontecem. Foi exatamente assim que eu conheci o meu marido", contou a atriz.

Verdade no amor. The Necessary Death of Charlie Countryman é o filme de estreia do sueco Frederick Bond, um premiado diretor de publicidade. O cineasta disse que estava ansioso por trabalhar com LaBeouf e Wood, que ele chama de "os mais talentosos jovens atores da sua geração." Segundo Bond, "eles têm um enorme senso de verdade. E como essa é uma viagem louca e selvagem eu precisava de intérpretes que fossem capazes de fundamentar as suas performances".

LaBeouf, um ex-astro mirim que conquistou a fama ao protagonizar os filmes da franquia Transformers, tem procurado papéis mais sérios, ultimamente. Foi assim que participou do drama Lawless.

Aos 26 anos, ele conta que se sentiu imediatamente atraído pelo personagem Charlie quando leu o roteiro, três anos atrás. "É algo que falou honestamente a mim, era realmente original."

Rachel Wood, que despontou para a fama em 2003, após protagonizar o longa adolescente Thirteen, disse que há muito tempo tinha vontade de trabalhar com LaBeouf.

Para o papel de Gabi, uma complexa violoncelista romena que tem uma queda por "bad boys", Wood teve que aperfeiçoar o seu sotaque romeno. Isso sem ajuda de um professor, apenas se apoiando em suas andanças por Bucareste como inspiração. "É muito estressante, porque queria fazer as coisas da maneira correta, sem carregar no sotaque", disse ainda ela.

Para os atores coadjuvantes Mads Mikkelsen, Til Schweiger, Rupert Grint e James Buckley os desafios foram diferentes. Na opinião do diretor, eles tiveram que lidar com as cenas de luta e ação e tentar equiparar-se ao desempenho de LaBoeuf. "Shia queria fazer tudo de verdade, para valer. O que é fantástico para ele. Mas são tantas cenas para fazer. Você tem que estar preparado para todas."

À primeira vista, The Necessary Death of Charlie Countryman pode contrariar o estereótipo da tradicional história de amor. Não faltam, afinal, ambientes ásperos e conflitos ferozes. Para LaBeouf e Wood, contudo, os espectadores poderão encontrar uma verdadeira mensagem de amor no filme. / REUTERS