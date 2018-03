Filme de James Bond chegará a terra da rainha 1 semana atrasado O estúdio que produziu o próximo filme do James Bond, "Quantum of Solace", adiou o lançamento britânico do longa em uma semana para o 31 de outubro, disse um porta-voz da Columbia Pictures nesta quarta-feira. O filme, que tem Daniel Craig no papel do agente 007, terá sua estréia na América do Norte e no resto do mundo no 7 de novembro. "Quantum of Solace" é o 22o filme da série baseada nos livros de Ian Fleming sobre um agente secreto que salva o mundo de vilões e quase sempre consegue ficar com a mocinha no final. O filme mais recente da série, "Cassino Royale", que ficou marcado pela estréia do ator Craig como o agente, rendeu 594 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo. (Reportagem de Bob Tourtellotte)