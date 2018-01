Filme de irmãos Coen lidera premiação de críticos nos EUA

O filme dos irmãos Joel e Ethan Coen Onde os Fracos Não Têm Vez foi o grande vencedor do Critics' Choice Awards, levando os troféus de melhor filme, melhor ator coadjuvante (para Javier Bardem) e melhor diretor. O prêmio, concedido anualmente pela Broadcast Film Critics Association, é tido como um termômetro, apontando quem são os candidatos quentes ao Oscar. Ele foi entregue na noite de segunda-feira em uma cerimônia em Santa Monica, na Califórnia. O troféu de melhor ator foi para Daniel Day Lewis, por sua atuação no filme Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson. Jonny Greenwood, do grupo britânico Radiohead, também levou um troféu pela trilha sonora do filme. O ator Sean Penn acabou não ganhando nada, apesar de ter sido indicado em sete categorias pelo filme Na Natureza Selvagem. Dois filmes abocanharam dois troféus cada um: o drama sobre gravidez na adolescência Juno e a comédia musical Hairspray - Em Busca da Fama. O elenco de Hairspray, baseado no espetáculo teatral homônimo, foi premiado como o melhor grupo de atores e a atriz novata Nikki Blonsky venceu na categoria melhor atriz. Juno venceu nas categorias melhor comédia e melhor roteirista estreante (o escritor Diablo Cody assina o roteiro). Ratatouille foi vencedor na categoria melhor desenho animado. Muitas estrelas decidiram não comparecer à cerimônia, talvez em solidariedade à greve convocada pelo sindicato dos escritores de Hollywood, a Writers Guild of America, há várias semanas. Entre os ausentes estavam os irmãos Joel e Ethan Coen e Julie Christie, que levou o troféu de melhor atriz por sua atuação em Longe Dela. A greve dos roteiristas está interferindo na temporada anual de prêmiações para o cinema nos Estados Unidos. A cerimônia de entrega para um outro prêmio, o Globo de Ouro, programada para o próximo domingo, foi cancelada e será substituída por uma coletiva para a imprensa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.