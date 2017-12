Filme de Esmir Filho vai integrar mostra em Berlim "Os Famosos e os Duendes da Morte", primeiro longa do diretor Esmir Filho, é um dos filmes selecionados para a mostra Generation 14plus da 60ª edição do Festival de Berlim, que ocorre a partir de 11 de fevereiro. Com estreia no Brasil prevista para 5 de março, é o único filme brasileiro que participará da mostra Generation, divida entre as categorias 14plus e KPlus. Baseada no livro homônimo de Ismael Caneppele, a produção - que acaba de ganhar o prêmio de Contribuição Artística no Festival de Havana - integrará uma seleção que inclui longas da Austrália, Colômbia, Índia, Alemanha, do Japão e dos Estados Unidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.