Filme de Clooney abrirá Veneza Os organizadores do Festival de Veneza anunciaram que The Ides of March, filme escrito e dirigido por George Clooney, abrirá a 68.ª edição da mostra, em que disputará também o Leão de Ouro, maior premiação da mostra. O filme, que vai estrear por lá no dia 31 de agosto, conta a história de um especialista em comunicação (Ryab Gosling) que trabalha para um candidato à Presidência, o governador Mike Morris (George Clooney), e vê-se envolvido em casos de corrupção. The Ides of March deve chegar ao Brasil em outubro. O longa é o quarto filme dirigido por Clooney após Confissões de Uma Mente Perigosa (2002), Boa Noite e Boa Sorte (2005) e Jogo Sujo. (2008).