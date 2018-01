FILME DE BERNAL E LUNA NA INTERNET Estreia amanhã na internet a segunda parte do curta-metragem Drifting, feito em parceria pelos atores Gael García Bernal e Diego Luna. O filme acompanha um grupo de amigos que tenta convencer um de seus integrantes a comparecer ao casamento de outro. Os dois filmaram em momentos diferentes. Luna trabalhou no Caribe mexicano; Bernal, no Cabo San Lucas, no Oceano Pacífico. "A ideia é essa mesma, ver o que de diferente nós podemos fazer, seja no trabalho, seja na vida: como amigos, somos distintos, temos interesses próprios, mas muitas coisas que nos assemelham", explica Bernal. O filme poderá ser visto no site chivascanana.com. / AP