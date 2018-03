'Filme de Banksy' leva polêmica ao Oscar

Indicado para o Oscar pelo filme Exit through the Gift Shop, o artista gráfico britânico Banksy vem provocando polêmica nos Estados Unidos.

Não só por sua forma de arte, ilegal e com temas provocativos - nos últimos tempos, pelo menos sete novas obras surgiram nas ruas.

Mas principalmente sobre a possibilidade de comparecer à cerimônia do Oscar, uma vez que o filme é forte candidato ao prêmio de melhor documentário.

O artista, que nunca mostrou o rosto em público, foi proibido pela organização de entrar disfarçado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há até quem diga que ele não seria diretor do filme, e que estaria rindo da situação.

O artista teria produzido pelo menos sete paineis em Los Angeles

De um jeito ou de outro, a arte de Banksy continua empolgando o público.

O blogueiro Greg Linton, do blog Melrose and Fairfax, foi o primeiro a divulgar as novas pinturas em Los Angeles.

"Hoje em dia, quando se anda em Melrose, o berço da arte de rua na cidade, todo mundo parece estar com filmadoras e máquinas fotográficas na mão, parando para registrar tudo o que veem", afirmou Linton.

E a influência de Banksy está em todas as partes, segundo o blogueiro.

"Alguém chegou até a escrever numa parede em Melrose: Banksy, você devia pintar este lugar."

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.